Ziccer - 24.hu

Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?

Episode Summary

A Ziccer legújabb adásában a hét legnagyobb futballtörténeteit vettük górcső alá: a Gróf-ügy hullámait, a fantasy-játékok robbanását és a Liverpool körül egyre sűrűsödő kérdőjeleket. Szó esik felelősségről és határokról, a gamifikáció erejéről, Szoboszlai szerepéről, Slot vitatott döntéseiről és arról, merre tartanak a topligák márkastratégiái. A műsor vendége Balogh Martin, a Ziccer saját fantasy-ligájának győztese – aki a magyar bajnoki címen túl világszinten is TOP15-ös helyezést ért el a Premier League-fantasyben –, valamint Aranyossy Áron, a 24.hu újságírója voltak.