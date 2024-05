Ziccer - 24.hu

Realitás? Álom? Elvárás? A magyar Eb-esélyek nyomában

Episode Summary

Vannak még olyan játékosok az utánpótláskorúak között, akik élnek-halnak egy klubért? Mi az oka annak, hogy beindult az edzőkeringő az európai topfutballban? Mit nézett be Xabi Alonso az Atalanta ellen? Ezeket a kérdéseket veséztük ki az adás nagy részében, a végén pedig az Eb-felkészülés jegyében ránéztünk arra is, hogy hogy néznek ki most a németek, és hogy számunkra a továbbjutás realitás, elvárás vagy álom-e? Mindezekben segítségünkre Brodarics Tamás, a Score Training System szakmai vezetője volt.