Ziccer - 24.hu

Miért nem lesz topligás focista a magyar utánpótlás-válogatottakból?

Episode Summary

A Ziccer friss adásában Kele János és Gaál Tamás Brodarics Tamást, a Score Training System szakmai vezetőjét kérdezte arról, miért lesz ilyen kevés magyar utánpótlás-válogatottból nemzetközi szinten is jegyzett felnőtt futballista. Szóba került a kiválasztás, az eredményközpontú utánpótlás-válogatottak, az MLSZ fiatalszabálya, és az is, kiknek a gyerekei jutnak el a csúcsig a magyar futballban. Az aktualitások között: Pochettino bemutatkozása az Anfielden; Harry Kane sérülése és a Musiala-ügy hullámai; valamint az M4 Sport várható megszűnése, és a közszolgálati sportsajtó hosszabb távú esélyei.