Ziccer - 24.hu

Marco Rossi megint megtalálta a megoldást?

Episode Summary

Két mérkőzéssel ezelőtt még temetői hangulat lengte körül a magyar válogatottat, Georgia és Ukrajna legyőzése után viszont már azt latolgathatjuk: reális cél-e újra az elitligás szereplés. Veress Balázs pro-licences edzővel megnéztük, mi változott Marco Rossi csapatának játékában, miért vált kulcsfigurává Tóth Alex, hogyan robbant be Tóth Milán, és miért egészen más Szoboszlai Dominik feladata a válogatottban, mint Liverpoolban. Közben arról is vitáztunk, vajon Jorge Jesus csapdát állított-e Cristiano Ronaldónak.