Ziccer - 24.hu

Hová tűnt a futball? - ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek

Episode Summary

Az idei szezonra mintha eltolódott volna a meccsek súlypontja: nyílt játékból egyre nehezebb minőségi helyzeteket teremteni, miközben a rögzített szituációk aránya és jelentősége látványosan felértékelődött. A friss Ziccerben azt boncolgattuk, hogyan „optimalizálják” a klubok a pontrúgásokat adat- és videóalapon, miért kerülhet egy pontrúgásedző a legjobb igazolások logikájába, és milyen taktikai ellenreakciók jöhetnek erre – a csatárprofiloktól a „dupla tízes” irányába. A végén marad a nagy kérdés: átmeneti korszakot látunk, vagy tényleg kiszáradt a játék a Premier League-ben?