Ziccer - 24.hu

Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?

Episode Summary

Aki a prímást fizeti, az rendeli a nótát – szól a híres mondás, és az idei szezontól ez az NB I-es futballbajnokságra is igaz, lévén a sportállamtitkárság az MLSZ-szel karöltve benyújtotta a számlát a klubok és az akadémiák irányába. Igen ám, de jobb lesz-e a hazai futball csupán attól, hogy egy táblázatban osztunk-szorzunk? És min változtat az, ha az eddigi kinevelt játékosokat pusztán azért erőszakoljuk be a magyar bajnokságba, hogy a kritikusok ne olvashassák a sportirányítás fejére a hiányukat?