Élőszereplős Football Manager zajlik a Fradinál, csak épp következmények nélkül

A Bundesligában bombaformában védő Gulácsi Péter idén már nem szerepel a válogatottban, azt pedig még meglátja, mit hoz a jövő. A Ferencváros a második mérkőzését is elveszítette az Európa Liga főtábláján, majd kikapott a Pakstól is, azt firtattuk, ez csak az edző felelőssége, vagy a vezetésé is. Ez a két téma bérelte ki a Ziccer legfrissebb adását.