A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?

Episode Summary

Kecskeméti Péter 14 évesen profi szerződést ír alá a Honvéd akadémiáján, korosztályos válogatott volt, majd a Ferencvárosnál edzett Rebrov irányítása alatt. 24 évesen aztán mégis befejezte a futballt – karrierjét szerződéses fogság, két térdszalag-szakadás és a Covid törte ketté. De az ő sorsa csak a kiindulópont: a Ziccer legújabb adásában arról is szó esik, miért nem hoztak áttörést a milliárdos akadémiai beruházások, mit tanulhat a magyar futball Kovács Bendegúz és az Alkmaar kapcsolatából, és hogy van-e egyáltalán olyan szakmai elit Magyarországon, akinek a szurkolók, a szponzorok és a döntéshozók egyszerre hisznek.